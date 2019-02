Energia: Assemblea Rse rinviata al primo marzo

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi l'Assemblea di Rse SpA, nella quale l'Azionista Unico Gse SpA ha aggiornato i lavori assembleari al primo marzo 2019 per il completamento dell'iter procedurale previsto per l'individuazione dei componenti degli organi sociali delle società indirettamente controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Assemblea, si legge in una nota, dovrà nominare il consigliere di amministrazione che dovrà sostituire Stefano Besseghini, che si è dimesso dal ruolo di Presidente e Amministratore delegato di Rse, a seguito della nomina a Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).