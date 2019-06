Energia: Fer1 e Capacity market, doppio via libera Commissione Ue

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - E' di oggi il via libera della Commissione Europea al decreto per l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche (Fer1), che è stato ritenuto coerente con le regole comunitarie. La Commissione, riferisce il ministero dello Sviluppo economico, ha inoltre dato parere favorevole alla modifica della disciplina del mercato della capacità, che risponde all'esigenza di garantire l'adeguatezza del sistema elettrico nel medio lungo periodo, anche in relazione al phase out dal carbone programmato entro il 2025. "La risposta positiva della Commissione rappresenta un passo importante nello sviluppo delle rinnovabili e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti con il Piano Nazionale Energia Clima", commenta il sottosegretario Davide Crippa. "Il decreto Fer 1 nasce per sostenere la produzione da fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas di depurazione. La sua attuazione consentirà infatti la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di 8000 Mw, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell'ordine di 10 miliardi", aggiunge. A breve il decreto sarà firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente. Successivamente saranno attivati, a cura del Gse, i meccanismi di accesso per accedere agli incentivi.