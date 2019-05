Energia: Ripa (Open Fiber), ‘innovazione è in nostro dna’

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - L'innovazione "la interpretiamo con grande determinazione poiché pensiamo che l'innovazione sia nel nostro dna, anzi vogliamo proprio abilitarla trasformando il paese , costruendo un'infrastruttura interamente in fibra che consentirà la rivoluzione digitale, non solo delle famiglie ma delle imprese italiane. E' molto importante per noi". Ad affermarlo è Elisabetta Ripa, l'amministratore delegato di Open Fiber, intervenendo all'Acea Innovation Day. "Il nostro piano - sottolinea Ripa - ha un budget per l'investimento di 6,5 miliardi di euro da qui al 2023. Quindi un budget decisamente impegnativo. Siamo forse una delle aziende che investe di più nel nostro Paese: circa 1 mld di euro l'anno con grandissime ricadute sul territorio in quanto per lo più lavoriamo con aziende italiane su territorio".