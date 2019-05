Energia: Ripa (Open Fiber), ‘innovazione è in nostro dna’ (2)

(AdnKronos) - "Essendo noi un'azienda nuova - aggiunge Ripa - abbiamo la fortuna di poter collaborare con moltissime startup che vogliono provare ad integrare le loro soluzioni con una piattaforma innovativa e flessibile. Lavoriamo con moltissime aziende che propongono i loro servizi per essere integrati sulla nostra piattaforma", sottolinea l'ad di Open Fiber. Per quanto riguarda le competenze, spiega l'ad di Open Fiber, "quello che cerchiamo sono di varie natura. Alcune sono specialistiche e molto legate alla realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica. Siamo sempre alla ricerca di esperti informatici ma ci servono anche tantissimi 'data analyst'. Poi - aggiunge- servono competenze trasversali per far dialogare tutte queste figure tra di loro".