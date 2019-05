Energia: Starace, ‘elettricità sempre più importante in mix mondiale’

Firenze, 20 mag. - (AdnKronos) - "L'elettricità è stata al centro dello sviluppo industriale dell'ultimo secolo, quindi non stiamo scoprendo niente di strano" circa la necessità di incrementare la sua produzione a livello mondiale. "Quello che è chiaro è che l'elettricità sta diventando una fonte energetica che cresce a un tasso di crescita al doppio della domanda energetica media mondiale, quindi sta diventando la fonte energetica preferita dal mondo. Questo perché è più facile da gestire e più precisa, si spreca meno, è pulita se si genera in maniera pulita, e oggi questo è conveniente, quindi ha un'enorme flessibilità di utilizzo che la sta facendo diventare sempre più importante nel mix energetico delle economie di tutto il mondo". Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, parlando con i giornalisti a margine del Power Summit 2019 di Eurelectric in corso a Firenze. "L'efficienza energetica in campo elettrico si presta a salti di qualità importanti - ha aggiunto Starace - perché la digitalizzazione, cioè l'utilizzo preciso della fonte energetica, nel caso dell'energia elettrica è assolutamente garantita, e questo vantaggio dell'energia elettrica in termini di efficienza è uno degli altri motivi che spinge verso l'utilizzo dell'energia elettrica".