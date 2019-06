Eni: con Synhelion per produzione combustibile a basse emissioni da rinnovabili (2)

(AdnKronos) - Questa collaborazione si inserisce nella strategia Eni di decarbonizzazione del proprio ciclo produttivo, con riduzione di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi presi dall'azienda nell'ambito dell'accordo sul clima sottoscritto a Parigi al termine della COP21 di dicembre 2015. La ricerca e lo sviluppo rappresentano un elemento chiave per la trasformazione di Eni in una società integrata dell'energia per un futuro low carbon. La ricerca Eni, impegnata nella creazione di valore attraverso lo studio e l'applicazione delle tecnologie, ha portato alla realizzazione di 7.300 brevetti ed all'avviamento di oltre 350 progetti.