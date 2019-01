Eni: firma Epsa per blocco 47 in onshore Oman (2)

(AdnKronos) - Inoltre, Eni ha firmato con il ministero del Petrolio e con BP un Head of Agreement (HoA) che stabilisce i principi per l'acquisizione dei diritti di esplorazione e produzione del Blocco 77, un'area onshore che copre una superficie di 3.100 km2 e che si trova 30 chilometri a est del campo Khazzan, operato da BP. In base all'accordo, Eni e Bp avranno una quota del 50% ciascuno. Eni sarà operatore durante la fase di esplorazione. Dopo l'HoA seguirà entro breve tempo l'Exploration and Production Sharing Agreement (Epsa). Gli accordi di oggi rappresentano un ulteriore passo in avanti per il rafforzamento della presenza di Eni in Oman, oltre a consolidare la collaborazione con OOCEP, già partner della società nel Blocco 52. Eni opera in Oman attraverso la controllata Eni Oman. In Medio Oriente, Eni è presente anche negli Emirati Arabi Uniti, in Libano e in Iraq.