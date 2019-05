Eni: “Portare energia pulita e innovativa dove serve”

Roma, 14 mag. (Adnkronos) (Mst//Adnkronos) - "Con una popolazione mondiale che nel 2040 potrebbe superare i 9 miliardi, avvertiamo la responsabilità, in quanto compagnia del settore dell'energia, di portare energia innovativa e più pulita dove necessario". Così l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, oggi in occasione dell'assemblea degli azionisti, durante la quale è stato presentato anche "Eni For 2018", il tredicesimo report di sostenibilità pubblicato oggi. "Possiamo contribuire a promuovere lo sviluppo economico, investire nell'istruzione e nella formazione, migliorare le condizioni di salute e l'accesso all'acqua", ha continuato Descalzi. "L'attenzione per la sostenibilità ambientale è parte integrante del nostro sistema di corporate governance. Eni ha adottato una strategia di decarbonizzazione all'avanguardia, sfidante per gli obiettivi e innovativa per gli strumenti che prevedono, tra l'altro, partecipazione a progetti di forestry", ha aggiunto la Emma Marcegaglia, presidente Eni.