Enti locali: lunedì a Milano progetto Anci Lombardia per accesso a fondi Ue

Milano, 29 mar. (AdnKronos) - Si terrà nel corso della Conferenza dei Sindaci dell'area Metropolitana milanese, in programma lunedì 1 aprile a Milano, la presentazione del progetto Seav ? Servizi Europa di Area Vasta ? Lombardia Europa 2020. L'iniziativa è promossa da Anci Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di Brescia, coordinatrice delle Province lombarde nel progetto, e prevede la creazione e il rafforzamento di Uffici Europa in tutti i territori provinciali lombardi per permettere agli enti locali che si organizzano a livello sovracomunale di cogliere le opportunità messe a disposizione dai finanziamenti comunitari. Interverranno in proposito il presidente di Anci Lombardia e sindaco di Lecco, Virginio Brivio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che presiede la conferenza, e la vice sindaca metropolitana Arianna Censi. A margine della presentazione Anci il Comune di Milano e la Città Metropolitana sigleranno l'accordo che dà il via al progetto anche nell'area milanese. Partito a ottobre, ad oggi Anci Lombardia ha promosso e raccolto le intese di avvio dell'iniziativa a Varese, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Lecco, Monza e Brianza. Dopo il via libera a Milano, seguiranno Lodi e Bergamo. Alla fine dell'anno scorso, in collaborazione con Regione, è stato aperto anche un contact point a Bruxelles, a Casa Lombardia, che servirà a promuovere ulteriori momenti di formazione a favore degli enti locali lombardi e ad attivare le partnership con istituzioni e stakeholder europei utili per l'accesso diretto ai fondi stanziati nell'ambito della programmazione comunitaria.