Euro: Centeno, un futuro ancora da scrivere

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - "La moneta unica è stata uno dei più grandi successi nella storia dell'Europa: la sua importanza e il suo peso nei primi due decenni della sua storia sono innegabili. Tuttavia il suo futuro è ancora da scrivere, e abbiamo quindi una responsabilità storica". Così in una nota Mário Centeno, presidente dell'Eurogruppo, in merito ai vent'anni della moneta unica europea. L'euro, e la stretta cooperazione economica che comporta, osserva Centeno, "si è evoluto nel tempo, superando gli ostacoli che si sono presentati. Ha fatto molta strada dal suo esordio e ha registrato importanti cambiamenti in seguito alle crisi per aiutarci a superare i momenti difficili. Ma il lavoro non è ancora finito e sono necessari continui sforzi di riforma, nei periodi di prosperità come di difficoltà". Per il presidente dell'Eurogruppo, "non ci possono essere dubbi sulla nostra volontà politica di rafforzare l'Unione economica e monetaria. Dobbiamo essere preparati per ciò che il futuro può riservare, è un impegno che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini".