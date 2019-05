Europee: Bartolo a Salvini, ‘A Milano Lega sconfitta da Pd, bacetti’

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Lui dice di aver vinto a Lampedusa, dove ha votato appena il 26 per cento degli elettori. Lo capisco. A Milano, a casa sua, la Lega è stata sconfitta dalla lista del Pd con 50mila voti di scarto. Bacetti". Lo ha scritto sui social Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, neo eletto deputato europeo con il Pd. Il riferimento è al vicepremier Matteo Salvini che ieri ha annunciato che la Lega ha vinto a Lampedusa superando il 45 per cento dei voti. Ma sll'isola c'è stato un astensionismo del 73 per cento.