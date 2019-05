Europee: Bartolo, ‘mi occupo di migranti da 30 anni’

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - ?Mi occupo di migranti da 30 anni, da quando per Salvini i meridionali erano il ?nemico?. In questi 30 anni a Lampedusa ho visto migliaia di volte la tragedia della morte, ho raccontato il dramma di uomini, donne e bambini a platee in tutto il mondo, da 30 anni ho scelto da che parte stare: quella della vita?. Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato nelle liste PD-SE, rispondendo all'accusa secondo cui l'appello per fare scendere le 47 persone a bordo della Sea Watch 3 sarebbe stato lanciato a fini elettorali. ?Nella mia carriera - prosegue Bartolo - ho visitato oltre 300mila persone, sbarcate in ogni condizione sanitaria. Ho assistito a orrori inenarrabili e non accetto lezioni di moralità sulla questione migratoria. In questi 30 anni sul molo di Lampedusa non ho fatto campagna elettorale, ho fatto il medico?.