Europee: Bellamy, ‘rifondare l’Europa, rafforzare confini Ue’

Parigi, 21 mag. (AdnKronos) - "Dobbiamo rifondare l'Europa in modo che possa suscitare nuovamente fiducia". Così nel corso del dibattito televisivo in Francia il candidato di 'Les Republicains' alle Europee, François Xavier Bellamy. Il candidato transalpino si dice favorevole ad inserire il concetto di 'radici cristiane' nel testo europeo: "la laicità viene esattamente di questa storia cristiana che è la nostra identità comune", sostiene Bellamy. Per Bellamy, "come l'Italia, ogni paese deve poter gestire la sua politica migratoria. Abbiamo votato per rafforzare Frontex". Il candidato di 'Les Republicains', sostiene "la necessità di rafforzare i confini esterni dell'Europa".