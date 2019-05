Europee: Berlusconi, ‘sovranisti saranno marginali in Europarlamento’

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "I sovranisti non appartengono a nessuna delle due grandi famiglie di maggioranza relativa europea e quindi quando saranno nel Parlamento europeo i loro parlamentari resteranno in un angolo e non avranno la forza di contare nelle grandi questioni su cui ci sarà il voto del Parlamento europeo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, in un'intervista al Tg 5.