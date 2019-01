Europee: Bonelli, ‘Verdi non saranno nel listone di Calenda’

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Il manifesto di Calenda e la proposta di una lista unica alle europee non ha niente a che vedere con quella dei Verdi: una lista significa condividere programmi e tra i Verdi e Calenda ci sono forti differenze a partire dalla politica energetica, l'immunità penale su Ilva, il tema della lotta al cambiamento climatico che per il manifesto siamo europei non è una priorità.? Lo dichiara Angelo Bonelli dei Verdi. ?Sul no alla lista unica hanno ragione sia Enrico Letta che Emma Bonino e aggiungo che sarebbe un grande regalo alle forze sovraniste e anti Europa. Sarebbe quindi auspicabile che nei prossimi sondaggi non vengano inseriti i verdi nel listone Calenda", conclude Bonelli.