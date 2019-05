Europee: Calò?ospitò 6 profughi a casa, Toscani firma suo manifesto elettorale (2)

(AdnKronos) - "Sono convinto ? sottolinea Calò candidato come indipendente nella lista del Pd - che siano necessarie alcune radicali prese di posizione su temi come l'abitare, l'accoglienza e l'ambiente. È la lotta alle diseguaglianze per rendere questo mondo un luogo più giusto il mio unico programma. Voglio che ci siano i giovani al centro del mio progetto, i miei studenti e le mie studentesse che ho conosciuto in questi anni sono il principale fuoco che accende la mia battaglia".