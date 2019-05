Europee: Cantarella, “Una vittoria di Salvini e di una squadra formidabile”

“Una vittoria di Salvini e di una squadra formidabile. In Sicilia e in tutta la circoscrizione Isole raccogliamo un vasto consenso. Con oltre 240mila preferenze Matteo Salvini è il più votato in Sicilia e Sardegna e dietro di lui arriva la nostra valanga rosa con Annalisa Tardino e Francesca Donato, a dimostrazione che nella Lega il ruolo delle donne non è assolutamente marginale come in altri partiti”. Così Fabio Cantarella, responsabile Enti locali della Lega in Sicilia e assessore a Catania, commenta il risultato del Carroccio nell’Isola. “La Lega in Sicilia – continua – si afferma con il 20 per cento dei consensi come seconda forza politica della Regione. Si tratta di un risultato straordinario dopo quello esaltante delle Amministrative che è frutto sicuramente della leadership di Salvini, dello sforzo di tutti i nostri candidati, dal primo all’ultimo, ma anche dello straordinario lavoro fatto dai militanti, dai dirigenti della Lega in Sicilia e, soprattutto, dal nostro commissario regionale Stefano Candiani che ha costruito pazientemente questo successo. Penso che il grande consenso registrato per Matteo Salvini e la Lega in Sicilia – conclude il responsabile enti locali del Carroccio – ci carichi di un’enorme responsabilità, che abbiamo l’obbligo di non deludere. Spero anche che nel centrodestra adesso ci sia più rispetto per la Lega e il suo leader e, soprattutto, per i siciliani che l’hanno premiata”.