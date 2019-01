Europee: Cappato a Della Vedova, ‘lista comune con Pizzarotti e Verdi’

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Dopo il silenzio sui contenuti del Congresso di Più Europa, i media hanno (doverosamente, s'intende) pubblicato testimonianze che indicano come il voto da parte di alcuni congressisti sarebbe stato condizionato da elementi che nulla hanno a che vedere con la politica. E' bene affrontare la questione con il massimo rigore: il voto a un congresso di partito deve essere libero, informato e consapevole, non meno del voto alle elezioni, ed è responsabilità di ciascun dirigente e ciascun iscritto difendere tale principio". Lo dichiara Marco Cappato. "Per questo, propongo a Benedetto Dell a Vedova e a Alessandro Fusacchia di andare insieme a presentare un esposto affinché siano le autorità competenti a verificare la veridicità e l'entità dei fatti e la loro rilevanza sotto il profilo legale. Il mio (e spero il nostro) obiettivo non è quello di mettere in discussione i risultati del Congresso, ma consentire a Più Europa (e a qualsiasi altro partito) di difendersi da pratiche che hanno contribuito a logorare la credibilità della politica, e alle quali è necessario avere l'ambizione di essere non solo estranei, ma alternativi".