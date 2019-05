Europee: Chalençon (Gilet gialli), M5S? ‘ora in Governo ci saranno forti tensioni’

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Certo con il ridimensionamento del Movimento 5 Stelle in Italia cambierà l'equilibrio della coalizione al governo. Ora penso che ci saranno forti tensioni". Così all'Adnkronos Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli che a febbraio scorso aveva incontrato il vice premier Luigi di Maio e Alessandro di Battista creando una crisi diplomatica tra Francia e Italia. "E' chiaro che il dibattito elettorale in Europa con al centro il tema dei migranti ha favorito la Lega di Matteo Salvini spingendolo su", sottolinea ancora Chalençon che conferma che su questo tema si sente più vicino al Movimento 5 Stelle. In generale in Europa ma anche in Francia, sottolinea Chalençon, "osserviamo che i grandi partiti stanno crollando, che la destra ha fallito e che la sinistra ha fallito. C'è bisogno di un cambiamento. Ci vuole un altro modo di fare politica. Chi vota per l'estrema destra pensa che rappresentino l'unica soluzione invece c'è la necessità di altro", sottolinea l'esponente dei gilet gialli che con la lista 'Evolution citoyenne' ha ottenuto lo 0,01% alle Europee in Francia ossia circa 2.000 voti. "Vogliamo seguire l'esempio del Movimento 5 Stelle e arrivare a 'sbarazzarci' di questi baroni della politica. Ci sentiamo vicino a loro ma con quello che è successo a febbraio i ponti sono stati tagliati. Si capisce".