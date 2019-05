Europee: Chalençon (gilet gialli), ‘non avevamo mezzi, buon punto partenza’

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - (di Emmanuel Cazalé) - "E' un buon punto di partenza. Siamo un nuovo movimento politico. Siamo partiti nell'urgenza due mesi fa, senza finanziamenti, non abbiamo potuto andare in televisione per spiegare il nostro programma e io sono stato limitato sui social media. Insomma siamo contenti e soddisfatti per il risultato ottenuto con pochi mezzi". Così all'Adnkronos Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli che con la lista 'Evolution citoyenne' ha ottenuto lo 0,01% alle Europee in Francia ossia circa 2.000 voti. "Per votarci i cittadini dovevano scaricare il bollettino di voto e l'informazione non è stata chiara e quindi molti si sono ritrovati al seggio senza poterci votare. Avevamo fatto la scelta di non stampare i bollettini per una scelta ecologica e per non gravare sui cittadini. Stampare i bollettini di voto come hanno fatto gli altri partiti costa dai 800 mila euro ai 1 mln", spiega Chalençon. "In una situazione di crisi come quella che stanno attraversando i francesi non volevamo gravare su di loro".