Europee: Chalençon (gilet gialli), ‘non avevamo mezzi, buon punto partenza’ (2)

(AdnKronos) - Ora 'Evolution citoyenne' vuole allearsi con altri movimenti e continuare il suo cammino presentandosi alle prossime scadenze elettorali. "Noi andiamo d'accordo sia con personalità come Dupont-Aignan", che con la lista del Movimento sovranista 'Debout la France' ha ottenuto 95.013 voti, ossia il 3,5%, "che difende la sovranità francese in un quadro europeo sia con i comunisti con cui condividiamo i valori sociali e la difesa del potere d'acquisto. Insomma vogliamo riuscire ad unire in modo da ricostruire la Francia", sottolinea Chalençon. Per l'esponente dei gilet gialli "c'è la necessità di un cambiamento radicale della società in Francia. Una società come quella ultra capitalista in cui viviamo provocherà un crollo umano, ecologico, economico e sociale. Bisogna ritrovare una coscienza collettiva, cambiare il sistema. Sono pronto ad ostacolare il cammino dell'estrema destra dell'islam radicale a difesa della democrazia", conclude.