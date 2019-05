Europee: Cioffi (Mise), ‘semplificare per aiutare professionisti’

Roma, 16 mag. (Labitalia) - "Bisogna fare in modo che i professionisti abbiano ancora un ruolo e un senso. E questo lo possiamo fare semplificando. Alcune cose le abbiamo fatte noi in Italia nel Codice appalti, nello Sblocca cantieri e in altre azioni". Lo ha detto il sottosegretario al Mise, Andrea Cioffi, a margine dell'evento 'Professionisti risorsa per l'Europa', in corso a Roma e promosso da Cup ed Rpt. Per Cioffi, che conosce molto bene il mondo professionale, di cui ha fatto parte per 23 anni, "i professionisti devono sempre più lavorare insieme, serve multidisciplinarietà: i professionisti hanno sempre dato un loro contributo alla crescita delle società e continueranno a darlo".