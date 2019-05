Europee: Cuzzilla (Federmanager), ‘banco prova importante, serve più unità’

Roma, 10 mag. (Labitalia) - "A due settimane dal voto, il nostro messaggio sull'Europa è plastico: serve maggiore unità, serve un soggetto politico europeo e serve un'agenda europea". Così il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, nel corso del suo intervento all'Assemblea nazionale dell'organizzazione in corso all'Auditorium Parco della Musica a Roma. "Il tema è come l'Europa a più velocità -continua ancora- risolverà tre questioni: l'euro, la sicurezza e la crescita. La risposta per noi si chiama unione fiscale, compimento del mercato unico, armonizzazione delle regole della giustizia, unione bancaria e, perfino, esercito europeo". "Il voto del 26 maggio -aggiunge- sarà un banco di prova importante. Mi auguro che l'affluenza possa smentire i dati dell'Eurobarometro: nel 2002, quando era arrivato (o è stato imposto, direbbe qualcuno) l'euro, a favore dell'Ue c'era quasi il 60% degli italiani. Oggi solo il 12 si dice convintamente a favore di Bruxelles. Dimostriamo che non ci siamo disamorati dell'Europa!".