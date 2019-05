Europee: Di Maio, ‘voto a M5S è contro nuova Tangentopoli’**

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "In questi giorni ci sono state decine di indagini per corruzione, quello che sta accadendo non accadeva da anni, è una nuova tangentopoli che vede tutte le forze politiche coinvolte. Il 26 maggio dobbiamo andare a votare per il M5S e mobilitare tutti, dobbiamo uscirne forti perché siamo l'unico argine ad una serie di atteggiamenti delle istituzioni che hanno alimentato la corruzione". Così Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook. "Io faccio oggi un appello a chi vuole dare un chiaro segnale: in Italia questa nuova tangentopoli deve essere punita non solo con la magistratura ma anche con il voto degli italiani", ripete a più riprese il vicepremier e leader del M5S.