Europee: ex sindaco Bagheria a Di Maio, ‘O fai il ministro o il capo politico o fai Renzi’

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo perso. Qualcuno deve dirlo. Condivido alcune riflessioni. Ascoltare di più i territori, risolvendo i problemi. Gli attivisti erano la nostra forza, non gente da coinvolgere solo in prossimità delle elezioni. I sindaci e gli amministratori locali non vanno abbandonati. E così chiunque si spende nel proprio territorio ma si sente inascoltato. L'Italia ha bisogno di un Ministro, il Movimento Cinque Stelle di una guida: o fai il Ministro o fai il capo politico. O fai Renzi". Così, sui social Patrizio Cinque, ex sindaco di Bagheria, autosospeso dal M5S ma in realtà sempre vicino al movimento. "Ricordiamo i temi che ci hanno sempre distinti, senza scimmiottare gli altri - dice - I cittadini fra la copia e l'originale scelgono sempre l'originale. Non siamo razzisti e non siamo omofobi. Acqua, Ambiente, Trasporti, Sviluppo, Energia. Il Sud ha retto (non so per quanto ancora) ma la Lega è in crescita e stravince al Nord. Ripartiamo dai territori e ritroviamo la nostra identità. In alto i cuori".