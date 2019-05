Europee: Falcone, “la politica del buongoverno ha pagato”

“Ancora una volta la politica del buongoverno ha pagato. Oggi Forza Italia ha dimostrato di essere, in provincia di Catania, il punto di riferimento per tutte quelle donne e quegli uomini che credono nell’eloquenza dei fatti rispetto a quella delle parole”. Lo afferma Marco Falcone, deputato regionale di Forza Italia e commissario del partito per Catania e provincia, commentando l’esito delle elezioni europee. “Accogliamo con soddisfazione il grande risultato del presidente Silvio Berlusconi, salutando con affetto e fiducia il suo ritorno su uno scranno parlamentare dopo l’ingiusta decadenza – aggiunge -. Siamo inoltre felici e lusingati dalla straordinaria prova del collega e amico Giuseppe Milazzo, a cui si aggiungono l’ottima performance dell’onorevole Saverio Romano e dell’avvocato Dafne Musolino. Anche oggi, malgrado tutto, Catania e’ stata determinante affinche’ Milazzo staccasse il biglietto per Bruxelles, e con lui l’intero partito. Oggi Forza Italia riafferma il principio del radicamento sul territorio quale strada maestra per la buona politica, nel segno di uno spirito inclusivo e plurale. Le Europee, infine, evidenziano come l’affermazione forzista in Sicilia rinsalda e rafforza il primato del centrodestra nella politica isolana”.