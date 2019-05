Europee: Fratoianni, ‘Salvini fa ritirare striscione ma permette pogrom’

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "C'è qualcosa che non torna nella gestione dell'ordine pubblico in queste settimane di delicata campagna elettorale. Da una parte è sufficiente appendere uno striscione contrario al ministro Salvini o farsi con lui in modo ironico un selfie che l'intervento delle forze dell'ordine è immediato e spesso inutilmente sproporzionato". Lo afferma Nicola Fratoianni de La Sinistra. ?Dall'altra parte si permettono veri e propri pogrom razzisti da parte di organizzazioni neofasciste, sindaci vengono quasi assaliti, si minacciano le peggiori cose dal linciaggio allo stupro davanti a reparti di polizia Una situazione che non può più essere tollerata - prosegue l'esponente della sinistra - si reprime il legittimo e non violento dissenso, e contemporaneamente si chiudono gli occhi di fronte alle azioni degli squadristi?. ?Nulla di tutto ciò era mai avvenuto nel recente passato: mi rivolgo - conclude Fratoianni - ai vertici del Viminale e alle autorità locali di pubblica sicurezza, che hanno prestato giuramento sulla Costituzione repubblicana , perchè evidentemente serve un comportamento diverso nel rispetto delle leggi e delle libertà costituzionali".