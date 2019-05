Europee: Giachetti, ‘Pd non vince, ora basta sinistra, guardiamo a moderati'(2)

(AdnKronos) - "Anna e io ci siamo candidati alle primarie, dando il nostro non irrilevante contributo al loro successo, proprio perché crediamo che l'orizzonte del partito debba essere quello intrapreso 5 anni fa e che è l'unico nella nostra storia ad aver ottenuto un consenso maggioritario. Ci abbiamo creduto e, alla luce dei risultati odierni, ci crediamo ancora di più e combatteremo dentro il partito perché non sia abbandonato", scrive Giachetti. Nel dettaglio dei risultati Pd, osserva: "Rispetto alle politiche del 2018 (6.161.896) in questa tornata (6.047.118) perdiamo 114.778 voti. E se ci aggiungiamo un po' di voti che sono arrivati dagli elettori di Mdp, è facile quantificare in almeno circa 200.000 voti in meno rispetto alle politiche". Ed ancora: "E se vogliamo fare un raffronto con i partiti che erano in coalizione il risultato praticamente non cambia: 7.506.723 nel 2018 contro i 7.478.786 di queste europee. In particolare si è fatta una campagna elettorale occhieggiando a sinistra, addirittura parlando della nascita di un nuovo bipolarismo, ma la realtà dei numeri dice chiaramente che mettendo insieme tutte le forze, anche quelle di sinistra più estrema, non arriviamo neanche ai voti presi dal Pd di Bersani alle politiche del 2013".