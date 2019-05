Europee: giornata in famiglia per Zingaretti, a breve al Nazareno

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Al seggio questa mattina e poi domenica in famiglia per Nicola Zingaretti. A casa, complice anche la giornata di pioggia sulla Capitale. Il segretario dem si è preso qualche ora di riposo prima della nottata elettorale. Ha staccato perfino il telefono per un po', dicono i collaboratori. A breve il segretario sarà al Nazareno per seguire i risultati con lo stato maggiore dem. Aspettative? "Il clima è buono", dicono i suoi. Insomma, c'è una fiduciosa attesa anche se, ovviamente, nessuno si sbilancia e nessuno pronuncia la parola fatidica: sorpasso. Quello sui 5 stelle. "Aspettiamo le prime proiezioni".