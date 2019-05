Europee: Glucksmann, ‘ritrovare visione sociale e politica dell’Ue’

Parigi, 20 mag. (AdnKronos) - Bisogna ritornare all'Europa che "faceva sognare", quella ad esempio dell'ex presidente francese socialista François Mitterrand e dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl che simboleggiavano "la riconciliazione" : "l'Europa non può essere un progetto neo liberale e il 26 maggio bisogna ritrovare questa visione sociale e politica dell'Europa". Così nel corso del dibattito televisivo in Francia dei candidati alle Europee, Raphael Glucksmann, il candidato socialista che guida la lista del Partito Socialista francese. Glucksmann, al termine del dibattito, ha mostrato la foto dell'attuale premier spagnolo Pedro Sanchez, che per il candidato francese "ha mostrato che sviluppando una reale politica di sinistra possiamo porre fine al dominio dei conservatori e dei liberali".