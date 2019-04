Europee: Gozi, ‘bene Zingaretti, alleanza riformista in Ue’

Roma, 11 apr. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto del lavoro del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sulle liste per le elezioni europee: l'impegno di lavorare per una grande alleanza europeista e riformatrice che va da Macron a Tsipras è stato mantenuto". Lo afferma Sandro Gozi, candidato di En Marche in Francia. "Dobbiamo costruire una nuova Europa, più vicina ai bisogni dei suoi cittadini e che garantisca una maggiore partecipazione popolare. E per questo sono necessarie nuove iniziative politiche e nuove alleanze. Il mio grande auspicio è che il Pd possa diventare nel prossimo Europarlamento uno degli attori protagonisti in questo percorso europeo". ?