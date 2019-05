Europee: in Sicilia affluenza flop, al voto solo il 37,5 per cento

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Affluenza flop in Sicilia dove è andato al voto solo il 37,5 per cento egli elettori. Oltre il 5 per cento in meno delle scorso Europee. La città con l'affluenza più alta è stata Palermo, con il 39,48 per ceno dei voti, quella con l'affluenza più bassa Caltanissetta con il 34,3 per cento.