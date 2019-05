Europee: in Sicilia M5S primo partito con il 29,8 per cento, segue Lega con il 22 per cento

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - La Sicilia in controtendenza, il M5S resta il primo partito con il 29,87 per cento dei voti, quando sono state scrutinate circa 6.800 sezioni su 7.140 sezioni, segue la Lega con il 22,42 per cento. Terzo partito il PD con il 18,53. Buon risultato anche per Forza Italia, anche qui in controtendenza, con il 14,67 per cento delle preferenze. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ha il 7,32 dei voti e +Europa 1,93. E ancora: La Sinistra 1,63, Europa Verde 1,27, Partito Comunista 0,56, Popolo della Famiglia 0,52, Partito Animalista 0,47, Casapound 0,25, Popolari per l'Italia 0,24, Partito Pirata 0,18, Forza Nuova 0,12.