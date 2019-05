Europee: in Sicilia Salvini doppia Berlusconi, leader Lega più votato nell’isola

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Salvini conquista la Sicilia. Dopo il bagno di folla tributato al leader del Carroccio durante le sue visite nell'isola, è il risultato elettorale delle Europee a confermare l'appeal del Capitano sui siciliani. Con 181.097 preferenze, il vice premier è in assoluto il più votato in Sicilia in questa tornata elettorale (239.078 voti nella circoscrizione Isole). I solo 6.287 voti del 2014 sono un ricordo lontano per Salvini. Il Capitano lascia al palo anche un re del consenso nell'isola, Silvio Berlusconi, che si deve accontentare di 74.871 voti (90.299 nella circoscrizione isole). Solo 267 in più del deputato azzurro Giuseppe Milazzo (74.604) e meno della metà di quelli di Salvini.