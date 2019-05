Europee: ipotesi crisi governo, Colle tace ma paletti già fissati/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Solo a quel punto entrerebbe necessariamente in gioco il Quirinale, fissando dei paletti che già da adesso si presume quali possano essere: verificare innanzi tutto se esistano in Parlamento spazi per la riedizione dell'attuale maggioranza o di coalizioni alternative, naturalmente con numeri definiti prima della presentazione di un nuovo governo alle Camere, escludendo quindi che si vada ad una conta al buio. Se dovesse risultare impossibile la nascita di un nuovo esecutivo, è chiaro che diventerebbe concreto il rischio di un ritorno anticipato alle urne già a settembre, con una campagna elettorale in piena estate ma con la possibilità, ma non la certezza, di avere un governo in grado di impostare e approvare entro l'anno la prossima legge di Bilancio, se dalle urne dovesse uscire una maggioranza certa e omogenea. Oltre alla naturale tendenza di ogni Capo dello Stato a salvaguardare in ogni modo la durata della legislatura, ancora più forte è la preoccupazione per la tenuta dei Conti pubblici, per difendere il risparmio, rafforzare la fiducia di famiglie ed imprese, proteggere il Paese dall'instabilità finanziaria. Obiettivi che potrebbero far pensare alla possibilità che si tenti la strada di governi tecnici per traghettare al voto magari all'inizio del prossimo anno, ma che avrebbero comunque bisogno di trovare un sostegno parlamentare che al momento appare difficilmente immaginabile.