Europee: ipotesi crisi governo, Colle tace ma paletti già fissati/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Considerazioni che si inquadrano, per rimanere ancorati al voto di ieri che aveva appunto una connotazione europea e ai suoi risultati, al rapporto tra Italia ed Unione europea. Quest'ultima presto potrebbe chiamare il nostro Paese a rispondere del rischio di sforamento dei conti già per il 2018, mentre Salvini contemporaneamente annuncia di voler ridiscutere i vincoli di bilancio con Bruxelles. Un braccio di ferro che, come ha più volte sottolineato Mattarella, non è il modo migliore per ricercare e trovare soluzioni che solo confronto e dialogo costruttivo possono permettere di raggiungere. Un metodo tanto più necessario alla vigilia del vertice informale dei Capi di Stato e di governo che domani aprirà la complessa trattativa per le nuove nomine ai vertici dell'Unione. E questo in un quadro che dopo il voto di ieri vede le tradizionali famiglie politiche mantenere un peso ancora rilevante nel Parlamento europeo e proprio per questo chiamate a compiere un sforzo rilevante per rendere l'Europa "più inclusiva e giusta", come auspicato a più riprese da Mattarella nelle ultime settimane.