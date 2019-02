Europee: ‘Italia in Comune, sì a onda Verde e Civica

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "'Italia in Comune' aderisce all'appello per un'onda Verde e Civica lanciato da tante personalità italiane del mondo della cultura, dell'ambientalismo e della società civile. "Aderiamo -spiegano Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, presidente e coordinatore nazionale- perché siamo convinti che in Europa si giocherà una partita cruciale per il futuro di tutti gli italiani e di tutti i cittadini europei. L'Europa così non funziona e ha bisogno di cambiare. Sarà una sfida che richiama a sé tutte le forze che credono nella battaglia per la sostenibilità e per la difesa dell'ambiente, per un'Europa che guardi al lavoro e alle libertà individuali come diritti e all'unità come suo punto di forza. Raccogliamo l'appello e ci impegniamo a mettere in campo già nei prossimi giorni una nuova idea politica per l'Europa, civica ed ecologista".