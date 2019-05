Europee: Miccichè (FI), ‘17% in Sicilia impossibile senza Romano e polo moderato’

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Senza l'apporto di Saverio Romano non sarebbe stato possibile raggiungere il 17% in Sicilia. L'obiettivo, pienamente centrato, era rappresentare un modello di polo moderato e il successo elettorale di Forza Italia è da ascrivere al successo di questo modello". Lo dice il commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè che aggiunge: "Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'apporto dell'Udc, di Sicilia Futura, di Saverio Romano e Cateno De Luca, dei Popolari e Autonomisti e di tutte le altre forze che hanno aderito a questo progetto".