Europee: Miccichè (FI), ‘lavoriamo a nuovo polo moderato’

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "E' giunto il momento di sedersi attorno ad un tavolo e dare corpo a un nuovo polo moderato, andando anche al di là delle forze politiche che componevano la lista di Fi. Così come auspicato oggi stesso dal presidente Musumeci, è necessario strutturare un soggetto moderato che sia interprete delle istanze territoriali, liberali, europeiste e che stia a sinistra di Salvini e non alla sua destra". Lo afferma il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè.