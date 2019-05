Europee: Paragone, ‘se M5S sopra 23% è buon risultato’

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Io dal 23% in su lo considero un risultato positivo, è chiaro che vorrei vedere il Pd dietro le mie spalle". Lo dice il senatore M5S, Gianluigi Paragone, a 'Accordi e disaccordi' sul Nove. Quanto all'alleato Matteo Salvini, osserva: "Invito Salvini a stare molto attento alle persone che imbarca. Io la Lega la conosco, è un partito che è dentro al sistema, il che non è di per sé negativo, lo diventa quando il sistema riporta a galla vecchie pratiche che speravamo essere scomparse". "Quindi io so -spiega l'ex direttore de La Padania-che la Lega è il punto di riferimento di certi ambienti e poi so che a livello amministrativo governa con Forza Italia. Io invito Salvini a stare molto attento alle persone che imbarca. Se fai lo Spazzacorrotti non puoi poi difendere un sistema che - conclude -, carte alla mano, evidenzia aspetti di corruzione?.