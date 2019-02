Europee: Pizzarotti, ‘allargare progetto a forze europeiste e progressiste’

Roma, 23 feb, (AdnKronos) - "Primo, importante passo di un cammino che punta a un'Europa unita e forte, civica ed ecologista". Lo ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, sulla presentazione oggi al Quirino dell'"onda verde e civica che unisce Italia in Comune, Verdi europei e italiani". "C'è una grande fetta di italiani che avverte il bisogno di sentirsi rappresentata da noi e dai valori che esprimiamo. Da domani -ha aggiunto Pizzarotti- puntiamo ad allargare la coalizione con tutte le forze che si riconoscono nel progetto e nei nostri ideali. Italia in Comune è già al lavoro per allargare il dialogo, a partire dalle forze europeiste e progressiste".