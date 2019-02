Europee: Presidente Ars, ‘quote rosa sono solo candidature di facciata’

Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Basta con queste cosiddette 'quote rosa', non prendiamoci in giro. E' una follia, demagogia pura. Non c'è il 50 per cento delle donne da potere candidare. Non si trovano. Quindi, alla fine sono candidature di facciata. Ammettiamolo. E' tutto finto. E noi siamo costretti a non garantire a qualche persona un percorso perché devi andare a cercare una donna che non c'è". "Mi sono stancato di questa demagogia in Italia", aggiunge. Lo ha denunciato il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, parlando delle Europee. "Nessuno si autocandida - dice ancora parlando delle candidature annunciate come quella di Saverio Romano o Giovanni La Via - Ci sono stati dei discorsi che sono stati fatti a Roma".