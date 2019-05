Europee: previsioni Sky, Lega 30,4%, Pd 21,9, M5S 20,1, Fi 9,8, Fdi 6,3

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Prima previsione Real Time per le elezioni europee, a spoglio in corso. Si tratta dei dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24: Lega 30,4%, 27 seggi; Pd 21,9%, 19 seggi; M5S 20,1%, 17 seggi; Forza Italia 9,8%, 7 seggi; Fdi 6,3% 5 seggi. Zero seggi, stando alla prima previsione Real Time, per Più Europa (3,5%); La Sinistra 2,7%; Europa Verde 1,5%; Casapound 0,9%; Forza Nuova 0,5%; Popolo della Famiglia 0,6%; Altri 1,8%.