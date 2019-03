Europee: Prodi vede associazioni, al via mobilitazione per 21 marzo

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Ha preso il via '21 marzo ? Bandiere per il futuro', l'iniziativa nata dall'appello di Romano Prodi di esporre, nel primo giorno di primavera, sui balconi i drappi dell'Italia e dell'Europa da parte di tutte le forze attive e di tutti i cittadini". Si legge in una nota. "A raccogliere l'invito sono state diverse associazioni - Area Civica, Circolo Fratelli Rosselli, Democrazia Solidale, Fondazione Achille Grandi, Koinè, Laboratorio Europa, L'Italia che Verrà, Mondoperaio, Riformismo e Solidarietà -, che hanno organizzato un incontro con Romano Prodi e esponenti del mondo produttivo, del lavoro, del volontariato e della società civile e delle Istituzioni locali". "L'incontro è stato l'occasione per presentare l'iniziativa e condividere il testo di un appello congiunto.Tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di dare vita a un nuovo corso europeo, anche attraverso l'impegno dei cittadini a testimoniare l'irreversibilità della scelta di un'Europa autorevole nel mondo e socialmente orientata all'equità nel benessere, alla multiculturalità e alla legalità.Per questo si impegnano a diffondere, in autonomia e, ove possibile, con un coordinamento territoriale, l'invito a tutti i cittadini di esporre dalle proprie abitazioni, dai luoghi di lavoro, di studio, di svago, le bandiere dell'Italia e dell'Europa", si conclude.