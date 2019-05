Europee: Renzi, ‘Salvini il ‘fannullone’ viola silenzio elettorale’

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Salvini, ministro dell'Interno, dovrebbe dare l'esempio rispettando il silenzio elettorale che invece sta violando. Non utilizzo il suo stesso metodo facendo propaganda, gli ricordo solo le figuracce che l'Italia ha fatto per colpa di parlamentari assenteisti come lui. Guardate". Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando il video di alcuni anni fà, quando Salvini era eurodeputato, in cui il vicepremier venne accusato di essere un 'fannullone' dal socialista belga, Marc Tarabella, per l'assenteismo a Strasburgo. "È una vergogna -disse Tarabella- sentirla in Aula. Per un anno e mezzo abbiamo lavorato con gli altri correlatori ma lei non l'abbiamo mai vista. Sei un fannullone".