Europee: Romano, ‘contro di me crociata Fi ma noi fondamentali per 17% partito’

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "L'esperienza politica che ha portato Forza Italia all'ottimo risultato elettorale alle Europee non ci sarebbe stata senza il contributo fondamentale dei popolari e degli autonomisti e di altre forze di centro che si sono riconosciute nella mia candidatura e che l'hanno convintamente sostenuta. Spiace constatare di avere subito una vera e propria crociata di partito". A dirlo è stato Saverio Romano, candidato alle elezioni Europee nella lista di Forza Italia nel collegio Isole che non ha centrato l'obiettivo dell'elezione, durante una conferenza stampa convocata per un'analisi del voto di domenica scorsa. "Nonostante ciò 74mila persone hanno scritto 'Romano' sulla scheda elettorale e di questo non posso che essere grato, anche perché hanno dato respiro a un disegno politico moderato e di rafforzamento del centro contro le derive sovraniste", aggiunge.