Europee: Rubino, ‘Bartolo? Pd premiato da candidature credibili’

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "La vittoria di Pietro Bartolo è la dimostrazione che quando mettiamo in campo storie credibili e candidature significative il Pd viene premiato". Cosi Antonio Rubino, vicesegretario regionale del Pd siciliano, ha commentato i risultati delle Europee dove il medico di Lampedusa, nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, è stato il più votato fra i dem con oltre 115mila voti. "Le figure come quella di Pietro Bartolo devono rappresentare il punto di partenza per la costruzione dell'alternativa in Sicilia ed in Italia - ha aggiunto - La pericolosa affermazione di Salvini ci obbliga a mettere in campo personalità che riscaldano i cuori e che incarnano i valori in cui crediamo. Grazie a quanti ci hanno creduto e che non si sono risparmiati in queste settimane".