Europee: Salvini, ‘non possiamo aprire porte a Eurabia di cui parlava Fallaci’

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Più mi dicono rallenta più vado avanti per difendere il mio Paese e la vita di un intero Continente, un'Europa di cui parlava Benedetto XVI. Hanno negato le radici giudaico-cristiane e chi nega le sue radici non costruisce nessun futuro, altrimenti rischieremmo di aprire le porte a quell'Eurabia di cui parlava Oriana Fallaci, una madre dell'Europa. Non possiamo accogliere il diverso se dimentichiamo chi siamo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso del comizio a Milano.