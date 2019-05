Europee: Salvini, ‘Ue non deve rompere p… su come spendiamo soldi italiani’

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Nell'Europa che ho in testa io, nessuno a Bruxelles può rompere le palle su come spendiamo i soldi degli italiani". Lo dice Matteo Salvini ad Ascoli. "Se ci date una mano, l'Italia va in Europa con il cappello di nessuno, ma con l'orgoglio perchè non dobbiamo chiedere l'elemosina a nessuno".