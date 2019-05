Europee: Salvini, ‘vincoli Ue bocciati da elettori, ora si cambia’

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Alcuni vincoli imposto a livello europeo sono stati bocciati non dagli italiani, ma dai francesi, dai tedeschi, dagli spagnoli... quindi si cambia". Lo ha detto Matteo Salvini in un'intervista a Stasera Italia su Rete4. Cambia anche il vincolo del 3 per cento? "Io non sto lì a guardare ai numerini... Guardo al decreto sicurezza che è pronto e stiamo anche studiando le ricette economiche di alcuni Paesi come Stati Uniti, Brasile, Giappone: basta vincoli. I popoli europei hanno chiesto cambiamento, novità, futuro, lavoro".